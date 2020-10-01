1 октября. Mossovetinfo.ru - До конца текущей недели в Москве ожидается повышенное атмосферное давление, сообщает портал «Метеоновости».



По прогнозам синоптиков, атмосферное давление в Москве достигнет 758 миллиметров ртутного столба, что на 12 пунктов выше нормы.



Высокое давление продержится до конца выходных, с началом новой недели давление в Москве начнет снижаться.