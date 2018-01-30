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Общество     30.01.2018 12:36

Высота сугробов в Москве достигла рекордных за зиму 23 см

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Теги:  погода 

30 января. Mossovetinfo.ru - Высота сугробов в Москве достигла рекордных за зиму 23 сантиметров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.

Десять дней назад снежный покров достигал 22 сантиметров, однако затем сугробы уменьшились до 16 сантиметров.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится в Москве до среды.

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Карта места

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Теги: 
погода 

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