Выставка фронтовых портретов открылась в центре Москвы

8 мая. Mossovetinfo.ru – Рядом с Красной площадью 8 мая открылась выставка «Война Отечественная – Победа Народная!». на Никольской улице можно будет увидеть фронтовые портреты из фондов Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.



На фронтах Великой Отечественной войны использование солдатами фототехники было запрещено. Однако среди военнослужащих оказывались художники-любители. Также на фронт были специально направлены художники студии им. Грекова.



Более масштабную выставку планируется провести в ноябре-декабре в Музее Победы. К этому времени поисковики надеются найти родственников большинства красноармейцев, изображенных на полученных фронтовых портретах. Итогом этой кропотливой работы станет торжественная церемония передачи документов и копий графических рисунков в Музее Победы.

