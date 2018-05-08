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Общество     08.05.2018 10:06

Выставка фронтовых портретов открылась в центре Москвы

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Теги:  9 мая  День Победы  выставки 

8 мая. Mossovetinfo.ru – Рядом с Красной площадью 8 мая открылась выставка «Война Отечественная – Победа Народная!». на Никольской улице можно будет увидеть фронтовые портреты из фондов Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

На фронтах Великой Отечественной войны использование солдатами фототехники было запрещено. Однако среди военнослужащих оказывались художники-любители. Также на фронт были специально направлены художники студии им. Грекова.

Более масштабную выставку планируется провести в ноябре-декабре в Музее Победы. К этому времени поисковики надеются найти родственников большинства красноармейцев, изображенных на полученных фронтовых портретах. Итогом этой кропотливой работы станет торжественная церемония передачи документов и копий графических рисунков в Музее Победы.

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Карта места

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Теги: 
9 мая  День Победы  выставки 

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