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Общество     05.03.2024 15:03

Выставка «Гагарин. Дорога в космос» будет работать с 7 марта по 1 сентября - Сергунина

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Теги:  Гагарин  Музей космонавтики  выставка 

5 марта — Mossovetinfo.ru — К 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина в столичном Музее космонавтики откроют выставку «Гагарин. Дорога в космос». Она будет работать с 7 марта по 1 сентября, рассказала заммэра Наталья Сергунина. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщила пресс-служба Аппарата Мэра и Правительства Москвы.

«В основу экспозиции легли архивные фотографии из фондов Музея космонавтики и воспоминания Юрия Гагарина. Историю его жизни дополнят картины советского быта работы Александра Дейнеки и других художников. Впервые в рамках выставки москвичи смогут увидеть форму полковника Военно-воздушных сил СССР, которую носил Юрий Алексеевич», — рассказала Наталья Сергунина.

Для юных гостей с 9 марта по 30 апреля организуют познавательную программу: лекции, игры, мастер-классы, викторины и открытые уроки с настоящими космонавтами.

Для посещения выставки потребуется билет в музей который можно приобрести на сайте учреждения.

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Теги: 
Гагарин  Музей космонавтики  выставка 

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