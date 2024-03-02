Выставка «Гагарин. Дорога в космос» будет работать с 7 марта по 1 сентября - Сергунина

5 марта — Mossovetinfo.ru — К 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина в столичном Музее космонавтики откроют выставку «Гагарин. Дорога в космос». Она будет работать с 7 марта по 1 сентября, рассказала заммэра Наталья Сергунина. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщила пресс-служба Аппарата Мэра и Правительства Москвы.



«В основу экспозиции легли архивные фотографии из фондов Музея космонавтики и воспоминания Юрия Гагарина. Историю его жизни дополнят картины советского быта работы Александра Дейнеки и других художников. Впервые в рамках выставки москвичи смогут увидеть форму полковника Военно-воздушных сил СССР, которую носил Юрий Алексеевич», — рассказала Наталья Сергунина.



Для юных гостей с 9 марта по 30 апреля организуют познавательную программу: лекции, игры, мастер-классы, викторины и открытые уроки с настоящими космонавтами.



Для посещения выставки потребуется билет в музей который можно приобрести на сайте учреждения.