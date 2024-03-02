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05.03.2024, 15:03
Выставка «Гагарин. Дорога в космос» будет работать с 7 марта по 1 сентября - Сергунина
5 марта — Mossovetinfo.ru — К 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина в столичном Музее космонавтики откроют выставку ...
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Общество
04.03.2024, 17:58
В Сочи прошла 4-я сессия «Молодежь России и Китая идет дорогой дружбы» — Синьхуа
4 марта — Mossovetinfo.ru — 4-я сессия «Молодежь России и Китая идет дорогой дружбы» состоялась в воскресенье в Сочи ...
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02.03.2024, 06:42
Илон Маск подал в суд на разработчика ChatGPT
2 марта — Mossovetinfo.ru — Американский предприниматель Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, разработчика проект...