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Общество     22.01.2025 07:31

Выставка «Сергей Эйзенштейн. Контуры замысла» пройдет по 2 марта 2025 в Гостином дворе

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Теги:  Эйзенштейн  выставка  Иван Грозный  рисунки 

22 января — Mossovetinfo.ru — Выставка «Сергей Эйзенштейн. Контуры замысла» пройдет с 23 января по 2 марта 2025 в пространстве галереи Веллум в Гостином дворе. Открытие выставки состоится 22 января.

Масштабный выставочный проект к 80-летию создания исторической киноэпопеи Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» представляют галерея Веллум совместно с Эйзенштейн-центром, РГАЛИ, ГИИ.

Выставочный проект «Сергей Эйзенштейн. Контуры замысла» позволит проследить историю создания одной из самых культовых кинолент советского режиссера -«Иван Грозный».

Сергей Эйзенштейн (1898-1948) – в 1941 году он был эвакуирован в Алма-Ату, где снял фильм «Иван Грозный». Часть оригинального негатива фильма снята американской камерой Mitchell BNC. Это была одна из восьми таких камер, поставленных в СССР во время Великой Отечественной войны в рамках ленд-лиза. Сценарий  фильма  утверждал Сталин.

Центром экспозиции станут рисунки режиссера Сергея Эйзенштейна, которые послужили эскизами костюмов и прообразами героев в фильме «Иван Грозный». Также отдельным блоком будут представлены рисунки С. Эйзенштейна, не имеющие отношения к работе над фильмом, но выполненные в тот же период.

Галерея «Веллум» -- Москва, Ильинка, 4, Гостиный двор, пространство 88-89 (вход со стороны Хрустального переулка, между 19 и 18 подъездами)

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Теги: 
Эйзенштейн  выставка  Иван Грозный  рисунки 

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