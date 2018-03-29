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Общество     29.03.2018 13:57

У мэрии Москвы запросили отчет о сортировке и переработке мусора

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Теги:  Яблоко  партии  власть  мусор 

29 марта. Mossovetinfo.ru – Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» запросил у мэрии Москвы отчет о сортировке и переработке мусора. Об этом сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе партии.

В партии отметили, что в 2012-2014 годах Москва заключила госконтракты на 15 лет по уборке мусора. Девять контрактов обошлись в 142 миллиарда рублей.

«Подрядчики по госконтрактам должны построить сортировочные станции и пункты переработки до конца следующего года. Но о строительстве ничего не сообщается», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦАП запросил адресный перечень станций по сортировке и пунктов переработки мусора, информацию о стадии строительства и собственниках объектов.


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Теги: 
Яблоко  партии  власть  мусор 

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