29 марта. Mossovetinfo.ru – Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» запросил у мэрии Москвы отчет о сортировке и переработке мусора. Об этом сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе партии.

В партии отметили, что в 2012-2014 годах Москва заключила госконтракты на 15 лет по уборке мусора. Девять контрактов обошлись в 142 миллиарда рублей.



«Подрядчики по госконтрактам должны построить сортировочные станции и пункты переработки до конца следующего года. Но о строительстве ничего не сообщается», - говорится в сообщении.



Отмечается, что ЦАП запросил адресный перечень станций по сортировке и пунктов переработки мусора, информацию о стадии строительства и собственниках объектов.