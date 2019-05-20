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Общество     20.05.2019 08:18

Ясная и теплая погода ожидается в Москве 20 мая

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Теги:  погода 

20 мая. Mossovetinfo.ru – Ясная и теплая погода ожидается в Москве в понедельник 20 мая, сообщает центр погоды «Фобос».

В течении дня температура воздуха в Москве составит +21…+23°, в Подмосковье +19…+24°. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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