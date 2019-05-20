20 мая. Mossovetinfo.ru – Ясная и теплая погода ожидается в Москве в понедельник 20 мая, сообщает центр погоды «Фобос».
В течении дня температура воздуха в Москве составит +21…+23°, в Подмосковье +19…+24°. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.
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