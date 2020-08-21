 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Общество     21.08.2020 16:35

Ясная и теплая погода ожидается в Москве в выходные, 22 и 23 августа

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды 

21 августа. Mossovetinfo.ru – Комфортная летняя погода ожидается в Москве в субботу и воскресенье, 22 и 23 августа, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в выходные в Москве ожидается ясная погода без осадков, температура воздуха поднимется до +23..25°.

Такая же погода сохранится в Москве и в начале следующей недели.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

16:35 Общество Ясная и теплая погода ожидается в Москве в выходные, 22 и 23 августа

16:12 В России Клинические испытания вакцины от коронавируса планируется завершить в сентябре 2020 года

14:43 Общество Юлия Навальная обратилась к Путину с требованием разрешить транспортировку ее мужа в Германию

13:50 Город (Москва и область) Станцию метро «Рижская» с 22 августа закроют на год для замены эскалаторов

13:34 Власть Кремль не получал обращений о лечении Навального за рубежом

Актуальные материалы

19:16 Город (Москва и область) Опубликована декларация Сергея Собянина за 2019 год

19:06 Город (Москва и область) Опубликована декларация о доходах Андрея Воробьева за 2019 год

14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ

10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство

09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября

13:20 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» откроется после реконструкции в 2021 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru