21 августа. Mossovetinfo.ru – Комфортная летняя погода ожидается в Москве в субботу и воскресенье, 22 и 23 августа, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в выходные в Москве ожидается ясная погода без осадков, температура воздуха поднимется до +23..25°.



Такая же погода сохранится в Москве и в начале следующей недели.