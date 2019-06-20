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Общество     20.06.2019 08:11

Ясная и жаркая погода сохранится в Москве 20 июня

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Теги:  погода 

20 июня. Mossovetinfo.ru – Ясная и жаркая погода без осадков ожидается в Москве в четверг, 20 июня, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +29…+31°, в Подмосковье +27…+32°. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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