20 июня. Mossovetinfo.ru – Ясная и жаркая погода без осадков ожидается в Москве в четверг, 20 июня, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +29…+31°, в Подмосковье +27…+32°. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
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