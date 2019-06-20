20 июня. Mossovetinfo.ru – Ясная и жаркая погода без осадков ожидается в Москве в четверг, 20 июня, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +29…+31°, в Подмосковье +27…+32°. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.