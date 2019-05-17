17 мая. Mossovetinfo.ru – Преимущественно солнечная погода без осадок ожидается в Москве в пятницу, 17 мая, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве составит +19…+21°, в Подмосковье +17…+22°. Атмосферное давление немного понизится и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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