3 сентября. Mossovetinfo.ru – Солнечная и сухая погода ожидается в Москве во вторник, 3 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +23…+25°, в Подмосковье +21…+26°. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
09:16 В России Названо число работающих в России женщин
08:51 Город (Москва и область) Продажу алкоголя ограничат в Москве 7 и 8 сентября
08:47 Общество Какие музеи в Москве будут работать бесплатно в День города
08:40 Город (Москва и область) Московские музеи 7 и 8 сентября будут работать бесплатно
08:19 Общество Ясная теплая погода ожидается в Москве 3 сентября
08:47 Общество Какие музеи в Москве будут работать бесплатно в День города
19:28 Происшествия Прокуратура попросила 6 лет колонии для мужчины, который призывал к насилию в отношении детей правоохранителей
10:40 Город (Москва и область) Москва полностью готова к отопительному сезону - власти
10:32 Общество Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа
09:17 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября