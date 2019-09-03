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Общество     03.09.2019 08:19

Ясная теплая погода ожидается в Москве 3 сентября

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Теги:  погода 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Солнечная и сухая погода ожидается в Москве во вторник, 3 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +23…+25°, в Подмосковье +21…+26°. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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