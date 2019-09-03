3 сентября. Mossovetinfo.ru – Солнечная и сухая погода ожидается в Москве во вторник, 3 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +23…+25°, в Подмосковье +21…+26°. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.