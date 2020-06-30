30 июня. Mossovetinfo.ru – Явка на электронное голосование по внесению изменений в Конституцию на 08:30 утра вторника, 30 июня, достигла 89,93%, сообщил в своем telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Сегодня последний день, когда по вопросу поправок в Конституцию можно проголосовать онлайн. Электронное голосование закроется в 20:00. Всего для участия в электронном голосовании зарегистрировались 1 190 726 человек.
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Проголосовать онлайн можно до 30 июня.
ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Записаться для участия в электронном голосовании можно было до 21 июня.
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