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Общество     01.07.2020 10:00

Явка на электронное голосование по Конституции превысила 93 процента

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Теги:  явка  электронное голосование  Конституция. Конституция РФ 

1 июля. Mossovetinfo.ru – Явка на электронное голосование по внесению изменений в Конституцию РФ составила 93,02 процента. В Москве явка составила 93,15 процента.

Всего для участия в процедуре электронного голосования в Москве зарегистрировались 1 051 155 человек, в Нижегородской области - 139 тысяч 571 человек.

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области.  Проголосовать онлайн можно было до с 25 по 30 июня. 


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Теги: 
явка  электронное голосование  Конституция. Конституция РФ 

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