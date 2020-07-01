1 июля. Mossovetinfo.ru – Явка на электронное голосование по внесению изменений в Конституцию РФ составила 93,02 процента. В Москве явка составила 93,15 процента.
Всего для участия в процедуре электронного голосования в Москве зарегистрировались 1 051 155 человек, в Нижегородской области - 139 тысяч 571 человек.
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Проголосовать онлайн можно было до с 25 по 30 июня.
10:33 Город (Москва и область) В Москве выявлено наименьшее число новых случаев коронавируса с 6 апреля
10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн
10:00 Общество Явка на электронное голосование по Конституции превысила 93 процента
17:17 В мире Границы Евросоюза не будут открыты для России с 1 июля
15:56 Город (Москва и область) Станция МЦД-1 Сетунь открылась после реконструкции
10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн
07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения
22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти
22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон
18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин
08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн
10:46 В мире Евросоюз может не открыть границы с Россией 1 июля - СМИ