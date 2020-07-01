1 июля. Mossovetinfo.ru – Явка на электронное голосование по внесению изменений в Конституцию РФ составила 93,02 процента. В Москве явка составила 93,15 процента.



Всего для участия в процедуре электронного голосования в Москве зарегистрировались 1 051 155 человек, в Нижегородской области - 139 тысяч 571 человек.



Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Проголосовать онлайн можно было до с 25 по 30 июня.