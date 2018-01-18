Явлинский обсудит с муниципальными депутатами от партии «Яблоко» проблемы Москвы

18 января. Mososvetinfo.ru - В пятницу, 19 января, кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский встретится с главами и депутатами муниципальных собраний Москвы, избранными от партии «Яблоко», сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе партии.



В настоящее время партия «Яблоко», по итогам выборов 10 сентября 2017 года, когда в 125 районах Москвы замещались 1502 депутатских места, имеет 189 депутатов в 52 районов Москвы и занимает второе место по партийному представительству после «Единой России». При этом в 10 районах, в основном в центральной части столицы, у партии «Яблоко» большинство, а в 5 из них «яблочники» возглавляют муниципальные собрания.



Пресс-служба партии сообщает, что на встрече с Явлинским речь пойдет о наиболее острых городских проблемах, с которыми сталкиваются в своей работе депутаты, «о градостроительстве и землепользовании, экологии, районных бюджетах, сохранении исторического и культурного наследия» и других.