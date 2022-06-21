 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Общество     21.06.2022 10:33

За $103,5 млн продана на аукционе нобелевская медаль Дмитрия Муратова

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Муратов  нобелевская премия  медаль  аукцион 

21 июня. Mossovetinfo.ru - За 103,5 миллиона долларов на аукционе Heritage Auction в США продана нобелевская медаль главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, сообщили организаторы аукциона. Стартовая цена лота составила 550 тысяч долларов.

Нобелевскую премию мира Дмитрию Муратову вручили 10 декабря прошлого года «за усилия по защите свободы».

22 марта ИА МОССОВЕТ сообщало, что «Новая газета» и ее главный редактор Дмитрий Муратов решили передать Нобелевскую Медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам.

28 марта «Новая газета» приостановила свою работу до окончания «специальной операции на территории Украины».

7 апреля лауреат Нобелевской премии мира и главный редактор «Новой газеты» Муратов получил травму глаз в ходе нападения на него в купе поезда на Казанском вокзале.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Муратов  нобелевская премия  медаль  аукцион 

Возврат к списку

Лента новостей

10:33 Общество За $103,5 млн продана на аукционе нобелевская медаль Дмитрия Муратова

11:43 Мнения Глава Минцифры высказался против закрытия в России YouTube и наказаний за использование VPN

18:35 Другое «Калибром» уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генштаба – Минобороны РФ

09:24 Город (Москва и область) В Москве хватает трудовых мигрантов – власти Москвы

17:23 В России Эпоха однополярного миропорядка завершилась – Путин

Актуальные материалы

12:54 В России В Мариуполе за последние сутки сдались в плен еще 694 боевика – Минобороны

15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru