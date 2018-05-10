Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     11.05.2018, 09:12

За две недели работы велопроката в Москве совершено 320 тысяч поездок

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  велопрокат  велоипед 

11 мая. Mossovetinfo.ru – Более 320 тысяч поездок на городских велосипедах было совершено в Москве за первые две недели работы велопроката. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Шестой сезон велопроката открылся в Москве 26 апреля. Доступны 430 станций и 4120 велосипедов.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
велопрокат  велоипед 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:30 В мире Юлия Самойлова не смогла выйти в финал «Евровидения»‍

09:20 В России Виртуальные двойники Льва Яшина появятся в городах ЧМ-2018‍

09:12 Общество За две недели работы велопроката в Москве совершено 320 тысяч поездок

17:28 Власть Мосгоризбирком назвал число избирателей на выборах мэра Москвы

16:17 Город (Москва и область) Перекрытия из-за ЧМ-2018 введут в Москве с 13 июня‍

Актуальные материалы

13:37 В России Telegram обжаловал решение суда о предоставлении ФСБ ключей шифрования

07:36 Город (Москва и область) Воробьевы горы готовят к открытию фан-зоны ЧМ-2018

18:27 В России Медведев назвал кандидатуры на посты вице-премьеров

16:25 Власть Размер выплат донорам крови в Москве повышен на 20%

12:24 В России Владимир Путин вступил в должность президента России

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru