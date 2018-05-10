11 мая. Mossovetinfo.ru – Более 320 тысяч поездок на городских велосипедах было совершено в Москве за первые две недели работы велопроката. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Шестой сезон велопроката открылся в Москве 26 апреля. Доступны 430 станций и 4120 велосипедов.