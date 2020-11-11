11 ноября. Mossovetinfo.ru – За курсом рубля по отношению к основным валютам более или менее регулярно следит более 60% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Так, в октябре периодически на курсы валют обращал внимание 41% респондентов, а 22% мониторят курсы валют регулярно.



В тоже время 37% опрошенных заявили, что вообще не следят за курсами валют. Отмечается, что год назад за курсом валют не следили 49% россиян.



При этом, только 8% россиян имеют сбережения в долларах, а 6% - в евро. Большинство предпочитает хранить сбережения в рублях, а 35% заявили, что у них вообще нет сбережений.