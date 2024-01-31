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Общество     21.02.2024 09:45

Закон о применении умерщвления социально опасных бездомных животных принят в республике Тыва

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Теги:  бездомные животные  Тыва  закон  умерщвление 

21 февраля — Mossovetinfo.ru — 21 февраля Верховный Хурал Республики Тыва принял во втором чтении и в целом законопроект «Об обращении с животными без владельцев на территории Республики Тыва». Закон дает право на применение умерщвления животных с установленным специалистом в области ветеринарии устойчивым агрессивным поведением.

В первом чтении законопроект был прият в декабре 2023 года и предусматривает изоляцию животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей. Предлагается обеспечить комплекс мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний и предотвращение нападений бездомных животных на людей и других животных. Предоставляется возможность использования пунктов временного содержания собак и применение умерщвления животных с устойчивым агрессивным поведением.

Организация, осуществляющая отлов животных без владельцев, обязана производить фотографирование и, при наличии технической возможности, видеосъемку процесса и бесплатно представлять полученные фото- и видеоматериалы в уполномоченный орган исполнительной власти.

В процессе отлова животных без владельцев запрещается осуществлять отлов в присутствии детей, изымать животных из квартир, с территорий частных домовладений, снимать с привязи животных, временно оставленных в местах общего пользования, продавать или передавать животных иным лицам либо присваивать отловленных животных.

Животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам. Стерилизованные животные без владельцев, имеющие признаки мечения, отлову не подлежат, за исключением проявляющих агрессию в отношении человека.

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Теги: 
бездомные животные  Тыва  закон  умерщвление 

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