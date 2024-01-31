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Общество
21.02.2024, 09:45
Закон о применении умерщвления социально опасных бездомных животных принят в республике Тыва
21 февраля — Mossovetinfo.ru — 21 февраля Верховный Хурал Республики Тыва принял во втором чтении и в целом законопро...
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Общество
19.02.2024, 15:59
Правительство России выделило более 18 млрд рублей фонду «Защитники Отечества»
19 февраля — Mossovetinfo.ru — Свыше 18 млрд рублей будет направлено в 2024 году из резервного фонда кабмина на предоста...
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Общество
31.01.2024, 14:56
Москва впервые отметит Китайский Новый год
31 января — Mossovetinfo.ru — В рамках программы празднования Китайского Нового года, "жители столицы и туристы, вклю...