17 сентября. Mossovetinfo.ru - Законопроект об отмене трехдневного голосования внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с руководителем фракции и лидером партии Сергеем Мироновым, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ 17 сентября.
Предлагается отказаться от многодневного голосования, которое сейчас может проходить в течение максимум трех дней.
Авторы проекта отмечают, что многодневное голосование было обусловлено распространением новой коронавирусной инфекции.
В то же время «процедура голосования показала существенное снижение уровня открытости избирательного процесса ввиду невозможности контроля за ним в том числе со стороны наблюдателей», - отмечается в обосновании проекта.
Ранее в понедельник, подводя итоги единого дня голосований С.Миронов отметил
, что фактор трехдневного голосования, против которого выступает «Справедливая Россия», способствует нарушениям. «Говорить о существенных нарушениях (на выборах 13 сентября 2020 года – ред.) не надо. Но фактор трехдневного голосования сказался, были приводы бюджетников в трехдневное голосования. Мы выступали против трехдневного голосования», - сказал Миронов.
Секретаря бюро совета Регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Москве, депутат Госдумы шестого созыва Александр Тарнавский комментируя ситуацию ИА МОССОВЕТ подчеркнул, что наблюдатели прошли многодневный марафон выборов.
«Могу сравнить, что было раньше, и что имело место сейчас, когда все началось с записи на электронное голосование, продолжилось досрочным голосованием со 02 сентября, а закончился этот марафон аж финальным днем 13 сентября», - сказал А.Тарнавский.
Также он отметил, что серьезно были ослаблены процедуры за наблюдением за выборами члены комиссий. «Но хуже всего, специально ли либо в силу серьезно усложненной процедуры, оказалось то, что серьезно были ослаблены процедуры за наблюдением за выборами. А это прямой путь к ослаблению их легитимности.
Есть в России широко распространенная поговорка: «Лучше не делать ничего, чем делать плохо». Полагаю, она как раз относится к нынешней ситуации, связанной с внезапным, без должной подготовки, включением в действующее законодательство новых норм о возможности введения трехдневного голосования на выборах в России», - подчеркнул политик.