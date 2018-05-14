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Общество
14.05.2018, 16:06
Запись детей в проект «Московская смена» откроется 25 мая
14 мая. Mossovetinfo.ru – Очередной сезон программы «Московская смена» стартует в Москве, сообщил на пресс-конференции руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. В ра...
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Общество
14.05.2018, 10:26
Ливни и грозы придут в Москву со вторника
14 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве со вторника начнутся ливни и грозы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». В понедельник осадки маловероятны. Дневная температура в первый день недели - +24...
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Общество
14.05.2018, 08:31
По-летнему жарко: какой будет погода в Москве 14 мая
14 мая. Mossovetinfo.ru - Cолнечная, сухая и очень теплая погода с температурным фоном выше, чем в середине лета, ждет москвичей в понедельник, 14 мая. Об этом сообщает портал «Метеовести». Д...