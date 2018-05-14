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Общество     14.05.2018, 16:06

Запись детей в проект «Московская смена» откроется 25 мая

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Теги:  Московская смена  дети  досуг  каникулы 

14 мая. Mossovetinfo.ru – Очередной сезон программы «Московская смена» стартует в Москве, сообщил на пресс-конференции руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

В рамках программы в дни летних каникул в Москве будут открыты 247 центров дневного пребывания для детей от 7 до 14 лет. Центры будут открыты во всех районах Москвы. В рамках работы центров будут организованы посещения музеев, выставок, анимационных центров и спортивных объектов. Все дети будут обеспечены трехразовым питанием. Обеспечивать досуг школьников будут 4 тысячи педагогов. Кроме того, 400 медицинских работников будут контролировать состояние здоровья детей.

Кибовский отметил, что по просьбам родителей, время пребывания детей в центрах увеличено на час. Предстоящим летом дети смогут находиться в центрах до 19:00, а не до 18:00, как было годом ранее.
Запись на первую смену пребывания в центрах откроется 25 мая.


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Карта места

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Теги: 
Московская смена  дети  досуг  каникулы 

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