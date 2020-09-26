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Общество     26.09.2020 08:35

Завершено расследование уголовного дела депутата Галяминой

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Теги:  Галямина  уголовное дело 

26 сентября.Mossovetinfo.ru - В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, обвиняемой в участии в несанкционированном мероприятии в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве (СК). СК сообщает, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Галямина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
"Следствием установлено, что в начале июля 2020 года Галямина разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии – несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 400 человек",-отмечается в сообщении СК.

После возбуждения уголовного дела в июле Юлия Галямина сообщала, что про свое новое "политически мотивированное" уголовное дело узнала из СМИ. "Про свое новое уголовное дело узнала только что из СМИ. Заранее мне никто ничего не сообщал. Очевидно, что дело политически мотивировано и возбуждено с одной целью — оказать давление на меня",- сообщила Галямина.

По ее мнению, законных оснований для ее задержания и возбуждения дела не имеется и неправомерные действия властей будут обжалованы вплоть до ЕСПЧ. "Все задержания, которые могли лечь в основу дела по «Дадинской» статье (ст. 212.1 УК РФ - ред.), были противозаконными, мы с Михаил Бирюков (адвокат - ред.) продолжим обжаловать их вплоть до ЕСПЧ".

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Теги: 
Галямина  уголовное дело 

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