Другие материалы
-
Общество
07.08.2020, 12:49
Завершено расследование в отношении экс-полицейских по «делу Голунова»
7 августа. Mossovetinfo.ru – Завершено расследование дела в отношении бывших полицейских, обвиняемых по делу о задержании журналиста Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одно...
-
Общество
06.08.2020, 11:14
Большинство россиян поддерживают идею о проведении выборов в несколько дней - опрос
6 августа. Mossovetinfo.ru – Большинство росссиян одобряют идею проведения выборов в несколько дней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, проведенного «Фондом общественного мнения»...
-
Общество
06.08.2020, 09:12
Названы самые популярные у россиян курорты в августе
6 августа. Mossovetinfo.ru – Сервис «Яндекс. Путешествия» провел исследование и установил на каких курортах россияне собираются отдыхать в августе, сообщает РИА Новости. Исследование основан...