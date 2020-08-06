 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Общество     07.08.2020 12:49

Завершено расследование в отношении экс-полицейских по «делу Голунова»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  следствие  Иван Голунов 

7 августа. Mossovetinfo.ru – Завершено расследование дела в отношении бывших полицейских, обвиняемых по делу о задержании журналиста Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Алексея Губкина.

По словам Губкина, Следственный комитет уведомил обвиняемых об окончании следствия.

Сотрудник прибалтийского издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией в Москве 6 июня 2019 года. При личном досмотре и при обыске его квартиры были обнаружены наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а также сообщил о том, что при задержании был избит полицейскими.

Дело получило широкий общественный резонанс. По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина расследование взял под свой контроль глава московского управления МВД Олег Баранов, а управление собственной безопасности и прокуратура начали проверку действий полицейских, задерживавших Голунова. В результате 11 июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет. Ряд сотрудников полиции был уволен, ряд других сотрудников отстранили на время расследования.

В январе 2020 года Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. 29 января пятеро бывших полицейских были задержаны по данному делу, 30 января им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

Позднее стало известно, что Голунов подал к бывшим полицейским иск на 5 миллионов рублей о компенсации морального вреда.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
следствие  Иван Голунов 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:05 Власть Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

13:58 Город (Москва и область) Две новые радиальные линии метро планируется запустить до 2027 года

13:10 В России Началось проектирование высокоскоростной ж/д-магистрали Москва - Петербург

12:49 Общество Завершено расследование в отношении экс-полицейских по «делу Голунова»

12:00 В России Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от коронавируса

Актуальные материалы

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

09:15 Общество Роспотребнадзор разработал памятку с описанием часто встречающихся случаев мошенничества

10:26 Мнения Венедиктов разъяснил почему в эпоху транзита силовики мочат Собянина

12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

09:16 В мире Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится ещё долго - ВОЗ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru