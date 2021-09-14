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Общество     14.09.2021 00:08

Завершилась регистрация на онлайн-голосование

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Теги:  выборы  выборы-2021  электронное голосование: ДЭГ 

13 сентября. Mossovetinfo.ru - Регистрация на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в сентябре завершена. Проголосовать онлайн смогут те, кто подал заявление до 23:59 13 сентября, сообщает mos.ru. Данные подавших заявления проверяют сейчас в ЦИК.

После 13 сентября горожане получат сообщение о включении в список электронных избирателей в СМС и по электронной почте, а также в личном кабинете на mos.ru. Тех, кто будет голосовать онлайн, исключат из списка голосующих на избирательных участках.

Выборы пройдут с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Москвичи будут выбирать депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине.

Те, кто не зарегистрировался на электронное голосование, смогут проголосовать на своих избирательных участках.

Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы-2021  электронное голосование: ДЭГ 

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