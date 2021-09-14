13 сентября. Mossovetinfo.ru - Регистрация на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в сентябре завершена. Проголосовать онлайн смогут те, кто подал заявление до 23:59 13 сентября, сообщает mos.ru. Данные подавших заявления проверяют сейчас в ЦИК.После 13 сентября горожане получат сообщение о включении в список электронных избирателей в СМС и по электронной почте, а также в личном кабинете на mos.ru. Тех, кто будет голосовать онлайн, исключат из списка голосующих на избирательных участках.Выборы пройдут с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Москвичи будут выбирать депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине.Те, кто не зарегистрировался на электронное голосование, смогут проголосовать на своих избирательных участках.