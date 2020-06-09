Другие материалы
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Общество
10.06.2020, 10:05
Заявки на электронное голосование по изменениям в Конституцию подали 400 тысяч москвичей
10 июня. Mossovetinfo.ru – Более 400 тысяч москвичей уже подали заявки на участие в электронном голосовании по внесению поправок в Конституцию, сообщается на портале mos.ru. Принять участие в...
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Общество
10.06.2020, 08:21
В Московском регионе 10 июня будет около 30 градусов тепла
10 июня. Mossovetinfo.ru – Около 30 градусов тепла будет в Москве в среду, 10 июня. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Температура в столице составит +28…+30°, в Московской области +...
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Общество
09.06.2020, 14:30
Вечером 9 июня в Москве ожидаются гроза, град и сильный ветер
9 июня. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве во вторник, 9 июня. Сообщается, что до 21:00 в...