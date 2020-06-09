10 июня. Mossovetinfo.ru – Более 400 тысяч москвичей уже подали заявки на участие в электронном голосовании по внесению поправок в Конституцию, сообщается на портале mos.ru.



Принять участие в электронном голосовании можно будет на специально созданном портале. Электронное голосование будет проходить 6 дней: с 25 по 30 июня. В основной день голосования 1 июля проголосовать онлайн будет уже нельзя.



ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Записаться на электронное голосование можно до 21 июня. О том, как это сделать читайте здесь.