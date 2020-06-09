 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Общество     10.06.2020 10:05

Заявки на электронное голосование по изменениям в Конституцию подали 400 тысяч москвичей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  электронное голосование  поправки  Конституция 

10 июня. Mossovetinfo.ru – Более 400 тысяч москвичей уже подали заявки на участие в электронном голосовании по внесению поправок в Конституцию, сообщается на портале mos.ru.

Принять участие в электронном голосовании можно будет на специально созданном портале. Электронное голосование будет проходить 6 дней: с 25 по 30 июня. В основной день голосования 1 июля проголосовать онлайн будет уже нельзя.

ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Записаться на электронное голосование можно до 21 июня. О том, как это сделать читайте здесь.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
электронное голосование  поправки  Конституция 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:05 Общество Заявки на электронное голосование по изменениям в Конституцию подали 400 тысяч москвичей

09:57 Город (Москва и область) В каждой «Ласточке» на МЦК теперь есть «вагон тишины»

09:34 Происшествия Прокуратура Москвы проконтролирует домашний арест Ефремова

09:14 Город (Москва и область) Каршеринг в Москве не может запустить поминутные тарифы

08:21 Общество В Московском регионе 10 июня будет около 30 градусов тепла

Актуальные материалы

07:52 Город (Москва и область) Капитальный ремонт еще 25 поликлиник в Москве начнут в конце июня

07:31 Город (Москва и область) Строительство Северо-Восточной хорды планируется закончить в 2022 году

08:51 Город (Москва и область) Некоторые улицы в центре Москвы перекроют вечером 14 июня из-за репетиции парада

18:58 Общество Социальных работников поблагодарили за труд в их профессиональный праздник

14:25 Власть Детские сады в Москве возобновят работу в полном объеме с 23 июня

09:02 Общество В Москве во время голосования по Конституции будет работать видеонаблюдение

08:47 Общество Парки Москвы подготовили онлайн-программу на неделю с 8 по 14 июня

16:00 Город (Москва и область) Информационные центры программы реновации возобновят работу 5 июня

16:56 Власть Путин согласился объявить режим ЧС федерального характера из-за разлива топлива в Норильске

17:38 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве

17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта

20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»

14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru