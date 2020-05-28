«Зеленая Альтернатива» ведет переговоры по производству защитного крема от 5G-облучения

28 мая. Mossovetinfo.ru - Руководство партии «Зеленая Альтернатива» ведет переговоры с известным брендом по серийному производству защитного крема от 5G-облучения. Об этом сообщили в пресс-службе партии.



Отмечается, что главным ингредиентом натурального защитного средства станет конопляное масло. Прототип крема уже создан и успешно прошел испытания.



«Стоимость российского зеленого аналога всего 12 рублей. Да, эта затея не для прибыли. Зеленым интересна только действенная защита граждан от 5G и сохранение их кошелька. Заявки на предзаказы можно будет оставить уже в ближайшее время», - отметили в партии.



В партии также отметили, что на сайте Amazon активно продаётся американский аналог, который пользуется популярностью у зарубежных покупателей. Но стоит американский крем т 20 до 80 долларов.