Другие материалы
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Общество
25.05.2018, 10:59
«Зеленые» выдвинут Закондырина кандидатом в мэры Москвы
25 мая. Mossovetinfo.ru – Председатель партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин будет выдвинут как единый «зеленый кандидат» от экологической общественности на выборах мэра Москвы в сентябре 20...
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Общество
25.05.2018, 09:53
В Москве 25 мая ожидается до 20 градусов тепла
25 мая. Mossovetinfo.ru - Днем в пятницу, 25 мая, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице +18…+20°, по области +16…+21...
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Общество
23.05.2018, 09:43
Фильмы с участием Абдулова бесплатно покажут в сети кинотеатров «Москино»
23 мая. Mossovetinfo.ru – Фильмы с участием Александра Абдулова бесплатно покажут в кинотеатрах сети «Москино» с 29 мая по 2 июня. Показы приурочены к 65-летию со дня рождения актера (29 мая...