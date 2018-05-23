25 мая. Mossovetinfo.ru – Председатель партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин будет выдвинут как единый «зеленый кандидат» от экологической общественности на выборах мэра Москвы в сентябре 2018 года. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе партии «Альянс Зеленых».



Победивший на «зеленых праймериз» Закондырин поблагодарил за поддержку всех, кто за него голосовал.



Он стал абсолютным лидером «зелёных праймериз» как в онлайн-голосовании (более 12 000 из 37 000 голосов), так и в «живом» голосовании в административных округах Москвы (более 1200 из 3 000 голосов).