11 июня. Mossovetinfo.ru – В четверг, 11 июня, в Москве ожидается сильная жара, грозовые дожди, возможен град, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в столице поднимется до +30°, а возможно и выше. По прогнозам синоптиков, может быть побит рекорд 1998 года, когда 11 июня температура поднялась до +31,3°.



В тоже время, во второй половине дня в Москве ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах возможен град.