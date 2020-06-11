11 июня. Mossovetinfo.ru – В четверг, 11 июня, в Москве ожидается сильная жара, грозовые дожди, возможен град, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в столице поднимется до +30°, а возможно и выше. По прогнозам синоптиков, может быть побит рекорд 1998 года, когда 11 июня температура поднялась до +31,3°.
В тоже время, во второй половине дня в Москве ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах возможен град.
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