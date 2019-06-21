21 июня. Mossovetinfo.ru – Переменная облачность, жара и кратковременные грозовые дожди ожидаются в Москве в пятницу, 21 июня, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +28…+30°, в Подмосковье +26…+31°. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.