21 июня. Mossovetinfo.ru – Переменная облачность, жара и кратковременные грозовые дожди ожидаются в Москве в пятницу, 21 июня, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +28…+30°, в Подмосковье +26…+31°. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
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