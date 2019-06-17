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Общество     18.06.2019 08:15

Жара, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве 18 июня

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Теги:  погода 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Жаркая погода с температурой воздуха на 5-6 градусов выше климатической нормы, переменная облачность и кратковременные грозовые дожди ожидаются в Москве во вторник, 18 июня, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +26…+28°, в Подмосковье +24…+29°. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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