18 июня. Mossovetinfo.ru – Жаркая погода с температурой воздуха на 5-6 градусов выше климатической нормы, переменная облачность и кратковременные грозовые дожди ожидаются в Москве во вторник, 18 июня, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +26…+28°, в Подмосковье +24…+29°. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.