17 июня. Mossovetinfo.ru – После сильной жары, установившейся в Москве, к концу недели в Москву придет резкое похолодание, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.



Во второй половине дня в субботу, 20 июня, к Москве подойдет холодный фронт, которые принесет облачность, дожди и грозы. В воскресенье температура воздуха начнет снижаться, 30-градусная жара сменится температурой в 22-24 градуса тепла. В понедельник температура воздуха продолжит снижаться, в дневное время ожидается на выше 20-21 градуса тепла.



По прогнозам синоптиков, похолодание продлится до середины следующей недели, после чего в Москву придет новая волна тепла.