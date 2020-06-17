17 июня. Mossovetinfo.ru – После сильной жары, установившейся в Москве, к концу недели в Москву придет резкое похолодание, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.
Во второй половине дня в субботу, 20 июня, к Москве подойдет холодный фронт, которые принесет облачность, дожди и грозы. В воскресенье температура воздуха начнет снижаться, 30-градусная жара сменится температурой в 22-24 градуса тепла. В понедельник температура воздуха продолжит снижаться, в дневное время ожидается на выше 20-21 градуса тепла.
По прогнозам синоптиков, похолодание продлится до середины следующей недели, после чего в Москву придет новая волна тепла.
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