4 июня. Mossovetinfo.ru – Жаркая и солнечная погода ожидается в Москве во вторник, 4 мая, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве поднимется до +23…+25°, в Подмосковье +21…+26°. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.