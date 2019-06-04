4 июня. Mossovetinfo.ru – Жаркая и солнечная погода ожидается в Москве во вторник, 4 мая, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве поднимется до +23…+25°, в Подмосковье +21…+26°. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.
08:44 В России ГИБДД планирует запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям ПДД
08:28 Город (Москва и область) График движения электричек изменится в Москве в День России, 12 июня
08:12 Общество Жаркая и солнечная погода ожидается в Москве 4 мая
22:34 Общество Москвичи выберут три округа для электронного голосования на выборах в Мосгордуму
17:27 Город (Москва и область) До конца 2019 года в Москве появится 20 круглогодичных ярмарок
11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая