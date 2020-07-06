6 июля. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 6 июля, в Москве ожидается жаркая погода без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, в течение дня температура воздуха в Москве поднимется до +26…+31°.
Ожидается слабый ветер, преимущественно солнечная погода. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
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