6 июля. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 6 июля, в Москве ожидается жаркая погода без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в течение дня температура воздуха в Москве поднимется до +26…+31°.



Ожидается слабый ветер, преимущественно солнечная погода. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.