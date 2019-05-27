27 мая. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник, 28 мая в связи с высокой пожароопасностью, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в вторник в Москву придет жаркая погода, температура воздуха может подняться до 30 градусов тепла и выше.
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