27 мая. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник, 28 мая в связи с высокой пожароопасностью, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в вторник в Москву придет жаркая погода, температура воздуха может подняться до 30 градусов тепла и выше.