28 декабря. Mossovetinfo.ru - Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье во вторник, 29 декабря, из-за гололедицы и ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, с 09:00 вторника, 29 декабря, до 09:00 среды, 30 декабря, в Москве и Подмосковье ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.



Кроме того, в период до 12:00 30 декабря на дорогах возможно образование гололедицы.



«Желтый» уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.