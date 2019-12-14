14 декабря. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до утра воскресенья, 15 декабря, в связи с ветром, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 14 декабря в Москве ожидается ветер, с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 08:00 воскресенья, 15 декабря.
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