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Общество     14.12.2019 11:26

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 15 декабря из-за ветра

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Теги:  Гидрометцентр  предупреждение  ветер 

14 декабря. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до утра воскресенья, 15 декабря, в связи с ветром, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 14 декабря в Москве ожидается ветер, с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 08:00 воскресенья, 15 декабря.


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Теги: 
Гидрометцентр  предупреждение  ветер 

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