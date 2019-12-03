3 декабря. Mossovetinfo.ru –Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 09:00 утра пятницы, 6 декабря, в связи с ожидающимся гололедом и ветром, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в указанный период в Москве ожидаются гололедные явления, а также сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Кроме того, в дневное время в среду, 4 декабря в Москве ожидается метель.
Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.
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