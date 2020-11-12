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Общество     12.11.2020 16:33

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за тумана

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Теги:  Гидрометцентр  предупреждение  туман 

12 ноября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, с 21:00 четверга, 12 ноября, и до 21:00 пятницы, 13 ноября, в Москве и Московской области ожидается образование тумана.

Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.


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Теги: 
Гидрометцентр  предупреждение  туман 

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