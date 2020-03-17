17 марта. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с полуночи среды, 18 марта, до вечера пятницы, 20 марта, из-за усиления ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в указанный период в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду.