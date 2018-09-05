5 сентября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе на четверг, 6 сентября, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



Предупреждение объявлено в связи с высоким уровнем опасности возникновения пожаров.



По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Москве ожидает аномально теплая погода без осадков.