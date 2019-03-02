2 марта. Mossovetinfo.ru – Советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни.
Жорес Иванович Алферов. Биография
Родился в белорусско-еврейской семье. Родители: Иван Карпович Алфёров и Анна Владимировна Розенблюм. Отец будущего учёного родился в Чашниках, мать происходила из местечка Крайск (ныне Логойский район Минской области Белоруссии). Имя получил в честь Жана Жореса. Довоенные годы провёл в Сталинграде, Новосибирске, Барнауле и Сясьстрое.
Во время Великой Отечественной войны семья Алфёровых переехала в Туринск (Свердловская область), где его отец работал директором целлюлозно-бумажного завода, и после её окончания вернулась в разрушенный войной Минск. Старший брат — Маркс Иванович Алфёров (1924—1944) — погиб на фронте. Окончил с золотой медалью среднюю школу № 42 в Минске и по совету учителя физики Якова Борисовича Мельцерзона несколько семестров отучился в Белорусском Политехническом Институте (ныне БНТУ) г. Минска на энергетическом факультете, после чего поехал поступать в Ленинград, в ЛЭТИ. В 1952 году окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института имени В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ), куда был принят без экзаменов.
С 1953 года работал в Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе, где был младшим научным сотрудником в лаборатории В. М. Тучкевича и принимал участие в разработке первых советских транзисторов и силовых германиевых приборов. Кандидат физико-математических наук (1961).
В 1970 году Алфёров защитил диссертацию, обобщив новый этап исследований гетеропереходов в полупроводниках, и получил степень доктора физико-математических наук. В 1972 году Алфёров стал профессором, а через год — заведующим базовой кафедрой оптоэлектроники ЛЭТИ. С начала 1990-х годов Алфёров занимался исследованием свойств наноструктур пониженной размерности: квантовых проволок и квантовых точек. С 1987 по май 2003 года — директор ФТИ им. А. Ф. Иоффе.
В 2003 году Алфёров оставил пост руководителя ФТИ и до 2006 года занимал пост председателя учёного совета института. Однако Алфёров сохранил влияние на ряд научных структур, среди которых: ФТИ им. А. Ф. Иоффе, НТЦ Центр микроэлектроники и субмикронных гетероструктур, научно-образовательный комплекс (НОК) Физико-технического института и физико-технический лицей. С 1988 г. (момента основания) декан физико-технического факультета СПбГПУ.
В 1990—1991 годах — вице-президент АН СССР, председатель Президиума Ленинградского научного центра. С 2003 года — председатель Научно-образовательного комплекса «Санкт-Петербургский физико-технический научно-образовательный центр» РАН. Академик АН СССР (1979), затем РАН, почётный академик Российской академии образования. Вице-президент РАН, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН. Главный редактор «Писем в Журнал технической физики».
Был главным редактором журнала «Физика и техника полупроводников», членом редакционной коллегии журнала «Поверхность: Физика, химия, механика», членом редакционной коллегии журнала «Наука и жизнь». Был членом правления Общества «Знание» РСФСР.
Являлся инициатором учреждения в 2002 году премии «Глобальная энергия», до 2006 года возглавлял Международный комитет по её присуждению. Считается, что присуждение этой премии самому Алфёрову в 2005 году, стало одной из причин оставления им этого поста.
Является ректором-организатором нового Академического университета.
С 2001 года Президент Фонда поддержки образования и науки (Алфёровского фонда).
5 апреля 2010 года объявлено о том, что Алфёров назначен научным руководителем инновационного центра в Сколково.
С 2010 года — сопредседатель Консультативного научного Совета Фонда «Сколково».
В 2013 году баллотировался на пост президента РАН и, получив 345 голосов, занял второе месточ.
Автор более 500 научных работ, трёх монографий и 50 изобретений.
Политическая деятельность
- 1944 — член ВЛКСМ.
- 1965 — член КПСС.
- 1989—1992 — народный депутат СССР,
- 1995—1999 — депутат Государственной думы Федерального собрания РФ 2 созыва от движения «Наш дом — Россия» (НДР), председатель подкомитета по науке Комитета по науке и образованию Госдумы, член фракции НДР, с 1998 — член депутатской группы Народовластие.
- 1999—2003 — депутат Государственной думы Федерального собрания РФ 3 созыва от КПРФ, член фракции КПРФ, член комитета по образованию и науке.
- 2003—2007 — депутат Государственной думы Федерального собрания РФ 4 созыва от КПРФ, член фракции КПРФ, член комитета по образованию и науке.
- 2007—2011 — депутат Государственной думы Федерального собрания РФ 5 созыва от КПРФ, член фракции КПРФ, член Комитета Государственной Думы по науке и наукоёмким технологиям. Старейший депутат Государственной думы Федерального собрания РФ 5 созыва.
- 2012—2016 — депутат Государственной думы Федерального собрания РФ 6 созыва от КПРФ, член Комитета Государственной Думы по науке и наукоёмким технологиям.
- С 2016 года — депутат Государственной думы Федерального собрания РФ 7 созыва от КПРФ. Старейший депутат Государственной думы Федерального собрания РФ 7 созыва.
- Член редакционного совета радиогазеты «Слово».
- Председатель Редакционной коллегии журнала «Нанотехнологии Экология Производство».
- Учредил Фонд поддержки образования и науки для поддержки талантливой учащейся молодёжи, содействия её профессиональному росту, поощрения творческой активности в проведении научных исследований в приоритетных областях науки. Первый вклад в Фонд был сделан Жоресом Алферовым из средств Нобелевской премии.
Награды России и СССР
- Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»:
- Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (14 марта 2005) — за выдающиеся заслуги в развитии отечественной науки и активное участие в законотворческой деятельности
- Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2000)
- Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (4 июня 1999) — за большой вклад в развитие отечественной науки, подготовку высококвалифицированных кадров и в связи с 275-летием Российской академии наук
- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (15 марта 2010) — за заслуги перед государством, большой вклад в развитие отечественной науки и многолетнюю плодотворную деятельность
- Орден Александра Невского (16 июля 2015) — за особые личные заслуги в развитии отечественной науки, законотворчестве, многолетнюю добросовестную работу и общественную деятельность
- Орден Ленина (1986)
- Орден Октябрьской Революции (1980)
- Орден Трудового Красного Знамени (1975)
- Орден «Знак Почёта» (1959)
Медали
- Государственная премия Российской Федерации 2001 года в области науки и техники (5 августа 2002) за цикл работ «Фундаментальные исследования процессов формирования и свойств гетероструктур с квантовыми точками и создание лазеров на их основе»
- Ленинская премия (1972) — за фундаментальные исследования гетеропереходов в полупроводниках и создание новых приборов на их основе
- Государственная премия СССР (1984) — за разработку изопериодических гетероструктур на основе четверных твёрдых растворов полупроводниковых соединений A3B5
Иностранные награды
- Орден Франциска Скорины (Республика Беларусь, 17 мая 2001) — за большой личный вклад в развитие физической науки, организацию белорусско-российского научно-технического сотрудничества, укрепление дружбы народов Белоруссии и России
- Орден князя Ярослава Мудрого V степени (Украина, 15 мая 2003) — за весомый личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией в социально-экономической и гуманитарной сферах
- Орден Дружбы народов (Белоруссия)
- Золотая медаль имени Низами Гянджеви (2015)
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