Звание Героя России присвоено военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному

13 декабря — Mossovetinfo.ru — Звание Героя России присвоено военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Владимир Путин 12 декабря вручил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному «Золотую Звезду Героя России. Церемония прошла в Кремле.



Награду журналист получил за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Поддубный стал первым корреспондентом постсоветской России, удостоенным такого высокого звания.



Выступая на церемонии награждения Евгений Поддубный сказал: « Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые товарищи! Я коротко. Воспользуюсь честью, чтобы сказать, как мне кажется, очень важные слова. Мы живём сейчас в период массового героизма и ежедневного примера массового личного мужества. Мы живём в период уникального исторического шанса, когда можем построить потрясающую надёжную базу для наших детей, для развития, для счастливой и свободной жизни. И я знаю, я верю: победа будет за нами. Потому что, как мне кажется, только в России служение своему Отечеству воспринимается как огромное счастье. Служу России!», - сообщает сайт Кремля.



Фото: Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня», сайт Кремля, Церемония вручения государственных наград.