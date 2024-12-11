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Общество     13.12.2024 08:07

Звание Героя России присвоено военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному

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Теги:  Герой России  Поддубный  Кремль  Путин 

13 декабря — Mossovetinfo.ru — Звание Героя России присвоено военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Владимир Путин 12 декабря вручил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному «Золотую Звезду Героя России. Церемония прошла в Кремле.

Награду журналист получил за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Поддубный стал первым корреспондентом постсоветской России, удостоенным такого высокого звания.

Выступая на церемонии награждения Евгений Поддубный сказал: « Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые товарищи! Я коротко. Воспользуюсь честью, чтобы сказать, как мне кажется, очень важные слова. Мы живём сейчас в период массового героизма и ежедневного примера массового личного мужества. Мы живём в период уникального исторического шанса, когда можем построить потрясающую надёжную базу для наших детей, для развития, для счастливой и свободной жизни. И я знаю, я верю: победа будет за нами. Потому что, как мне кажется, только в России служение своему Отечеству воспринимается как огромное счастье. Служу России!», - сообщает сайт Кремля.

Фото: Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня», сайт Кремля, Церемония вручения государственных наград.

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Теги: 
Герой России  Поддубный  Кремль  Путин 

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