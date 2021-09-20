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Происшествия
22.09.2021, 09:49
16-летний мальчик задержан в Москве по подозрению в убийстве родителей - СК
22 сентября. Mossovetinfo.ru – Шестнадцатилетний подросток задержан в Москве по подозрению в убийстве своих родител...
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Происшествия
21.09.2021, 11:48
Электробус загорелся ночью на Дмитровском шоссе
21 сентября. Mossovetinfo.ru – Прошедшей ночью на дублере Дмитровского шоссе загорелся электробус 2018 года выпуска, с...
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Происшествия
20.09.2021, 12:40
Число погибших в результате стрельбы в Перми выросло до 8 человек - СК
20 сентября. Mossovetinfo.ru – Число погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследо...