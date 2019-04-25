25 апреля. Mossovetinfo.ru – Шестнадцатилетняя девушка скончалась в результате падения под поезд, сообщает пресс-служба УВД по охране метрополитена.



Инцидент произошел на станции «Фрунзенская» Сокольнической линии метрополитена. В результате происшествия на Сокольнической линии в течение часа было остановлено движение поездов.