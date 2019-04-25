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Происшествия     25.04.2019 11:04

16-летняя девочка погибла в результате падения под поезд в московском метро

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Теги:  метро  происшествия 

25 апреля. Mossovetinfo.ru – Шестнадцатилетняя девушка скончалась в результате падения под поезд, сообщает пресс-служба УВД по охране метрополитена.

Инцидент произошел на станции «Фрунзенская» Сокольнической линии метрополитена. В результате происшествия на Сокольнической линии в течение часа было остановлено движение поездов.


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Теги: 
метро  происшествия 

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