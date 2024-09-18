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Происшествия
18.09.2024, 19:37
3 человека погибли, более 100 получили ранения в результате взрывов устройств беспроводной связи в Ливане
18 сентября — Mossovetinfo.ru — Более 100 человек получили ранения в среду в результате взрывов устройств беспроводно...
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Происшествия
18.09.2024, 18:19
По факту происшествия со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело
18 сентября — Mossovetinfo.ru — Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлен...
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Происшествия
18.09.2024, 06:49
Пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19 Маковского арестован
18 сентября — Mossovetinfo.ru — Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус, который принадлежит супруге главы пре...