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Происшествия     18.09.2024 19:37

3 человека погибли, более 100 получили ранения в результате взрывов устройств беспроводной связи в Ливане

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Теги:  Ливан  устройства  взрывы  связь  Хезболла  Массад  пейджер  взрывчатка 

18 сентября — Mossovetinfo.ru — Более 100 человек получили ранения в среду в результате взрывов устройств беспроводной связи по всему Ливану. Об этом сообщило Синьхуа со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана и Национальное информационное агентство Ливана. Жертвами взрывов стали по меньшей мере три человека.

По данным министерства, 10 человек были ранены в селении Сохмор долины Бекаа на востоке страны.

Сообщается, что взорвались рации модели ICOM V82, сделанные в Японии. На место происшествий направлены бригады экстренных служб для доставки раненых в больницы.

Нынешние взрывы последовали за предыдущим нападением во вторник, когда, как предполагается, израильские военные атаковали батареи пейджеров, используемых членами движения «Хезболла», в результате чего погибли 12 человек и около 2,8 тыс. получили ранения.

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Теги: 
Ливан  устройства  взрывы  связь  Хезболла  Массад  пейджер  взрывчатка 

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