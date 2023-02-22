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Происшествия     22.02.2023 08:38

7 человек погибли при пожаре в ЦАО Москвы

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Теги:  Москва  пожар  ЧП  пострадавшие 

22 февраля, Mossovetinfo.ru - Число пострадавших при пожаре в центре Москвы, в квартире на 5-ом этаже 17-ти этажного жилого дома на Международной улице в Центральном административном округе Москвы (ЦАО), увеличилось до 11, сообщают экстренные службы. Погибли 7 человек. Ранее сообщалось о шести погибших, - один пострадавший умер в больнице.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20 вторника. В 23:43 пожар был ликвидирован.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пресс-службе московского управления СК вчера вечером уточнили, что все погибшие отравились угарным газом. Предположительно, причиной стал поджог. Люди видели, как один из жильцов квартиры поджёг вещи в коридоре.

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Теги: 
Москва  пожар  ЧП  пострадавшие 

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