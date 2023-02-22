7 человек погибли при пожаре в ЦАО Москвы

22 февраля, Mossovetinfo.ru - Число пострадавших при пожаре в центре Москвы, в квартире на 5-ом этаже 17-ти этажного жилого дома на Международной улице в Центральном административном округе Москвы (ЦАО), увеличилось до 11, сообщают экстренные службы. Погибли 7 человек. Ранее сообщалось о шести погибших, - один пострадавший умер в больнице.



Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20 вторника. В 23:43 пожар был ликвидирован.



Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пресс-службе московского управления СК вчера вечером уточнили, что все погибшие отравились угарным газом. Предположительно, причиной стал поджог. Люди видели, как один из жильцов квартиры поджёг вещи в коридоре.