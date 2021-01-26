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Происшествия     26.01.2021 13:20

82-летнюю пенсионерку зажало дверьми трамвая в Москве

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Теги:  происшествия  пенсионеры  трамвай  уголовное дело 

26 января. Mossovetinfo.ru – Полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия с трамваем, в котором 82-летняя пенсионерка получила травмы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.

В 3-м Самотечном переулке водитель трамвая возобновил движение не убедившись, что закрылись двери. В это время в дверях находилась 82-летняя пенсионерка. В результате ее зажало в дверях вагона, а затем она выпала на проезжую часть.

В результате происшествия пострадавшая получила травмы, квалифицируемые как «тяжкий вред здоровью».

Водитель трамвая был задержан, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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Карта места

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Теги: 
происшествия  пенсионеры  трамвай  уголовное дело 

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