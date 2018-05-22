8 человек спасено с помощью самоспасателей «Феникс» в горевшей гостинице «Измайлово»

22 мая, Mossovetinfo.ru - Во вторник вечером в горевшей на 31 этаже гостинице «Измайлово» по адресу: Измайловское шоссе, 71, корп. 2В восемь человек были спасены с помощью самоспасателей «Феникс», сообщила пресс-служба МЧС Москвы.



«В ходе проведения разведки и тушения пожара с помощью самоспасателей «Феникс» спасено 8 человек. Площадь возгорания составила 15 кв.м.», - говорится в сообщении. До прибытия пожарно-спасательных подразделений были выведены порядка 200 человек.



Информация о пожаре в гостинице поступила в 17:15, в 17:42 возгорание было локализовано, в 18:34 ликвидировано.

«Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется», - отмечает МЧС.



Возгорание в гостинице «Измайлово» в Москве произошло в сауне на 31-м этаже, после чего дымом был заполнен 30-й этаж на котором по проекту на предусмотрена система дымоудаления, сообщили СМИ представители гостиницы и МЧС.



Справка ИА «Моссовет»: самоспасатель «Феникс» предназначен для защиты на 30 минут органов дыхания, глаз и кожи лица взрослого человека и детей старше 7 лет от паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ (включая продукты горения).