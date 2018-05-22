Другие материалы
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Происшествия
22.05.2018, 22:55
8 человек спасено с помощью самоспасателей «Феникс» в горевшей гостинице «Измайлово»
22 мая, Mossovetinfo.ru - Во вторник вечером в горевшей на 31 этаже гостинице «Измайлово» по адресу: Измайловское шоссе, 71, корп. 2В восемь человек были спасены с помощью самоспасателей «Феникс», соо...
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Происшествия
22.05.2018, 17:16
ДТП на Кутузовском проспекте: шесть машин и шесть пострадавших
22 мая. Mossovetinfo.ru – Шесть человек пострадали в результате аварии с участием шести автомобилей на Кутузовском проспекте, сообщает РИА Новости. Сообщается, что для эвакуации пострадавших ...
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Происшествия
22.05.2018, 17:10
Самолет «Уральских авиалиний» после взлета вернулся в Домодедово из-за неисправности
22 мая. Mossovetinfo.ru – Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Москва – Благовещенск, после взлета из Москвы вернулся в аэропорт Домодедово в связи с появлением ...