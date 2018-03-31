Аэроэкспресс насмерть сбил пожилую женщину в Москве

31 марта. Mossovetinfo.ru - В Москве организована доследственная проверка по факту травмирования женщины на железной дороге. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.



Несчастный случай произошел днем 31 декабря в районе станции Переделкино. Женщина 1958 года рождения переходила пути в непредназначенном для этого месте.



Ее сбил Аэроэкспресс, который курсирует от Киевского вокзала до аэропорта Внуково. От полученных травм она скончалась на месте.