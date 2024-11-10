Арестован гендиректор фонда капремонта Московской области

15 ноября — Mossovetinfo.ru — Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николова Валерия Васильевича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок 2 месяца, до 12 января 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.



«По версии следствия, Николов и иные фигуранты получали взятки в виде денег от посредников и руководства компаний, выполняющих работы по заключенным договорам капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области», также отмечается в сообщении.