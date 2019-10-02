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Происшествия     02.10.2019 09:55

Арсенал оружия обнаружен на даче жителя Балашихи

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Теги:  Московская область  Подмосковье  полиция  оружие  уголовное дело 

2 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции изъяли на даче ранее судимого 40-летнего жителя Балашихи в Ногинском районе Московской области целый арсенал оружия, сообщается официально сайте Главного управления МВД по Московской области.

В ходе обыска были изъяты 3 автомата «Калашников», четыре винтовки, револьвер «Наган, пистолет «Лидер» и ружье «Бекас». Также обнаружены и изъяты основные части к оружию и около 4 тысяч боеприпасов различного калибра.

Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, хозяин дачи задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  полиция  оружие  уголовное дело 

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